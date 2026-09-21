ВСУ обошли россиян и ударили с фланга, победив в бою под Лиманом 1 21.09.2026, 9:27

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иллюстративное фото: EPA

Неизвестные детали операции «Вивальди».

Продолжают раскрываться подробности начавшейся еще в мае операции «Вивальди». Как выяснилось, согласно плану командования, пока подразделения Третьего армейского корпуса ударили по позициям армии РФ с фронта, штурмовики подразделения «Артан» обошли врага и ударили с фланга. Как сообщил штурмовик «Артана» с позывным «Дерун» в интервью Ясе Лепкой в эфире («Новостей Live» ), его подразделение на Лиманском направлении оттянуло на себя силы россиян, чем ослабило концентрацию врага перед Третьим армейским корпусом.

По словам «Деруна», он ожидал, что поле боя будет выжженным пространством, но оказалось иначе. «Артановцам» хватало деревьев, кустов, лесопосадок и полуразрушенных зданий для укрытий и скрытого передвижения.

«После высадки из ББМ наша группа попала под плотный огонь минометчиков, постоянно наносились удары беспилотниками. В результате у нас появился «300-й», который, к сожалению, через продолжительное время стал «200-м». Мы не смогли вовремя эвакуировать его», - признался военный.

Разведчик добавил, что «Артану» удалось укрыться, но смежные подразделения не смогли быстро подойти и помочь с эвакуацией. В дальнейшем военные разведчики сумели ворваться в тыл противника, выбить его с укрепленных позиций, продвинув линию обороны.

«Дерун» подчеркнул, что главной трудностью была нехватка времени: на штурм одного укрепления отводилось примерно 15 минут, после чего по локации наносился удар дроном.

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