Гродненский горисполком требует освободить политзаключенных

Гродненский горисполком требует освободить политзаключенных6
- 21.09.2026, 20:33
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Заявление опубликовал официальный телеграм-канал горисполкома.
Вечером 21 сентября официальный телеграм-канала Гродненского горисполкома призвал освободить политзаключенных.
Адрес телеграм-канала Гродненского горисполкома — t.me/grodno_ispolkom, он указан на официальном сайте. Судя по данным сервиса TGStat, последний пост там вышел в 18.20 и рассказывал об обсуждении вопросов кредитования инвестпроектов.
После 18.50 в новом канале по данному адресу появились три сообщения: «Жыве Беларусь! Слава Україні! Свабоду палітвязням!» и «Адказнасць за ўзлом бярэ на сябе Фронт Вызвалення Гародні імя Максіма Танка».
«По имеющейся у нас информации, недоступны или уничтожены каналы главы области, Гродненского горисполкома, областного УВД и государственного телеканала „Гродно Плюс“», — пишет телеграм-канал «Мировые Конфликты», который первым сообщил о произошедшем.