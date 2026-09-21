Ведущие телеканалы США прекращают освещать мероприятия с участием Трампа 11 21.09.2026, 21:01

8,740

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

ABC, CBS, CNN, Fox News и NBC обнародовали совместное заявление.

Ведущие американские телеканалы договорились приостановить совместное освещение деятельности президента США Дональда Трампа из-за запрета их журналистам на доступ в Белый дом.

Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщает The New York Times.

Это стало очередным обострением противостояния между администрацией Трампа и корреспондентами, освещающими работу Белого дома. Конфликт обострился на прошлой неделе, когда президент запретил журналистам CNN, MSNBC и Politico доступ на территорию Белого дома.

В понедельник эти три СМИ заявили, что намерены обратиться в суд, чтобы добиться восстановления доступа к президентской резиденции.

Пять ведущих американских телеканалов — ABC, CBS, CNN, Fox News и NBC — долгое время совместно обеспечивали телевизионное освещение мероприятий с участием президента США. Они делили между собой расходы, а также распространяли видеоматериалы, которые использовали новостные организации по всему миру, пишет NYT.

Представители телеканалов по очереди выполняли функции телевизионного пула, и в этот раз за освещение поездки Дональда Трампа в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН должен был отвечать CNN.

Отсутствие телевизионного пула на публичных мероприятиях президента — ситуация нетипичная. В то же время за деятельностью Трампа продолжат следить журналисты печатных изданий, радио, информационных агентств и фотокорреспонденты.

«С сегодняшнего дня телевизионный пул не будет освещать мероприятия с участием президента, определенные как события для работы пула», — сообщил членам консорциума руководитель вашингтонского бюро Fox News Брайан Боутон, в настоящее время исполняющий обязанности главы телевизионного пула.

По его словам, решение связано с позицией Белого дома, который не позволил CNN выполнять обязанности в рамках пула. Новый состав телевизионного пула формироваться не будет, а другие форматы работы журналистов останутся без изменений.

Впоследствии ABC, CBS, CNN, Fox News и NBC обнародовали совместное заявление, в котором подчеркнули важность независимого освещения деятельности власти.

«Общество жизненно заинтересовано в доступе к точной и независимой информации о своем правительстве. Ни одна власть не должна ограничивать деятельность СМИ лишь потому, что ей не нравится, как они освещают события», — говорится в заявлении телеканалов.

18 сентября Трамп обвинил CNN, MSNBC и Politico в распространении «фейковых новостей» и заявил, что не хочет видеть журналистов этих изданий в Белом доме. Президент США также допустил возможность введения подобных ограничений в отношении других СМИ.

CNN назвала решение администрации незаконным вмешательством в работу журналистов, а MS NOW и Politico заявили, что намерены защищать свои конституционные права и продолжать освещать деятельность Белого дома.

В прошлом году администрация Дональда Трампа исключила Reuters, Associated Press и Bloomberg News из постоянного пула журналистов, освещающих деятельность президента, разрешив им лишь эпизодическое присутствие на брифингах. В отношении AP в настоящее время ведется судебное разбирательство.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com