Зеленский ответил на вопрос, сядет ли за стол переговоров с Путиным

Зеленский ответил на вопрос, сядет ли за стол переговоров с Путиным6
- 21.09.2026, 21:37
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Перспектива такой встречи не вызывает у президент Украины положительных эмоций.
Украина допускает личные переговоры с Россией на уровне лидеров. Ключевым вопросом должен являться конкретный результат встречи.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBC News.
Зеленский ответил на вопрос, готов ли он лично сесть за стол переговоров с Путиным. По словам президента, сама перспектива такой встречи не вызывает у него положительных эмоций, однако он готов рассматривать ее, если она будет иметь практический смысл.
«Для меня это нормально, хотя это не мое желание и точно не лучший день в моей жизни – лучше бы сидеть с семьей», - заявил глава государства.
В то же время, Зеленский подчеркнул, что считает Путина врагом Украины и заявил, что знает его настоящую цель.
«Он враг, и я знаю его настоящую цель: оккупировать нас, если мы не будем достаточно сильными или если не будет гарантий безопасности», - сказал президент Украины.
По словам Зеленского, именно гарантии безопасности - один из ключевых вопросов в этом контексте. Для него они означают уверенность в том, что Россия не сможет снова начать оккупацию Украины.
Таким образом, президент не исключил возможности личного разговора с Путиным. В то же время, Зеленский дал понять, что такая встреча должна быть связана с конкретным результатом и реальными гарантиями безопасности для Украины.