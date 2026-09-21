Украинские дроны пробили брешь в $119 миллиардов 1 21.09.2026, 22:38

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Фото: Shutterstock

Почему украинские удары по НПЗ в России — это нечто гораздо большее, чем просто очереди на заправках.

Независимый российский обозреватель Вячеслав Ширяев объяснил, как Москва манипулирует потоками топлива, чтобы избежать недовольства населения, и что происходит за кулисами этого спектакля на уровне государственных финансов.

После рекордных августовских ударов Украины по российским НПЗ РФ не хватает от трети до половины месячного объема бензина, а топливный кризис разгоняет инфляцию и вынуждает правительство страны занимать деньги.

Такую оценку ударам по объектам нефтепереработки дал в интервью NV российский независимый экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.

По его мнению, если удары продолжатся, российская экономическая система либо трансформируется с выходом из войны, либо взорвется изнутри.

Российские власти оплачивают топливный кризис из бюджета: выплаты нефтяным компаниям в рамках механизма обратного акциза и топливного демпфера увеличивают расходы. Ширяев называет этот кризис вторым после войны фактором, оказывающим давление на государственный долг: вместо 5 трлн рублей ($60 млрд) в год правительство теперь занимает около 10 трлн ($119 млрд), а доходность облигаций растет до 15−16% годовых.

Москва засекретила данные о производстве нефтепродуктов. По оценке Международного энергетического агентства, Россия перерабатывает около 4 млн баррелей нефти в сутки, тогда как Ширяев, ведущий расчеты на основе данных о поврежденных установках, полагает, что этот показатель составляет 2 млн — примерно в 2,5 раза меньше, чем в марте-апреле.

Острее всего Россия ощущает нехватку бензина: нетоварный бензин (например, прямогонный или лигроин, смешанный с присадками) и импорт — в частности, из Беларуси и Туркменистана — покрывают лишь часть дефицита. «Не хватает каждого третьего или каждого второго литра. Мы видим это по росту цен, по очередям на заправках и по количеству машин, которые никуда не ездят, а стоят на парковках», — пояснил NV Ширяев.

По словам Ширяева, власти перебрасывают запасы между регионами, чтобы скрыть общую картину дефицита. Например, КИНЕФ в Киришах — второй по проектной мощности НПЗ России, поставлявший топливо в Петербург, — остановил переработку после удара в конце августа; 11 сентября, по данным российского сервиса «ГдеБенз», бензин без очередей продавали менее 40% петербургских заправок против примерно 90% в августе. «На момент нашего разговора в Питере бензин появился. Это означает, что его не станет где-нибудь в Екатеринбурге», — объясняет экономист.

По оценке Ширяева, топливо в РФ подорожало в среднем как минимум вдвое: когда бензин крайне необходим, россияне покупают его у перекупщиков по 200−300 рублей ($2,4−3,6) за литр. Вслед за топливом растут цены на услуги такси, перевозки и продукты, стоимость которых зависит от доставки. По словам экономиста, Центробанк РФ планировал «нарисовать» годовую инфляцию на уровне 6−7%, а теперь сам признает месячный всплеск, превышающий 11% в годовом исчислении.

Зимой, по словам Ширяева, обострится ситуация с дизельным топливом: зимний и арктический дизель (рассчитанный на морозы до минус 40 градусов) зависят от тех же керосиновых фракций, что и авиакеросин, а с ними проблемы возникают уже сейчас. В ноябре властям придется решать, как использовать оставшиеся мощности: заправлять авиакеросином самолеты или производить зимний дизель, необходимый для работы фур, тепловозов и судов. Этот выбор станет особенно острым, если в сентябре и октябре российские НПЗ будут выходить из строя под воздействием украинских дронов с той же интенсивностью, что и в августе.

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