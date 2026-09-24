закрыть
24 сентября 2026, четверг, 23:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Москву на ракете: Зеленский поставил на место россиян в ООН

26
  • 24.09.2026, 19:40
  • 42,950
В Москву на ракете: Зеленский поставил на место россиян в ООН

Президент Украины ответил российским пропагандистам.

На полях Генассамблеи ООН российские пропагандисты задали президенту Украины Владимиру Зеленскому провокационный вопрос визита в Москву. Его резкий ответ попал на видео.

Об этом сообщает Clash Report.

Российские «журналисты» на полях Генассамблеи ООН задали Зеленскому вопрос, когда тот собирается приехать в Москву.

«На ракете», - ответил президент Украины.

В Кремле уже неоднократно заявляли, что встреча президента Украины с российским диктатором возможна только в Москве - любые альтернативные площадки для переговоров там раньше отвергались.

В тот же день Зеленский заявил в ООН, что Путин хочет захватить Одессу, Харьков и Днепр и другие украинские города - по его словам именно от российского диктатора в мире распространяются война и нестабильность.

Ранее Зеленский также отмечал, что без возвращения аннексированного Крыма под контроль Украины невозможно восстановить нормальную жизнь и принципы международного права - именно из-за оккупации полуострова в 2014 году Россия начала демонстрировать неуважение к мировому порядку.

Украинские военные продолжают удерживать противника и выбивать его с украинской земли. С начала 2026 г. Силам обороны Украины удалось деоккупировать 800 кв. км территорий.

Написать комментарий 26

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин
Путинский лохотрон
Путинский лохотрон
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров
Путин нарвался в Европе на «вилку»
Путин нарвался в Европе на «вилку» Владимир Пастухов