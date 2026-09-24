В Москву на ракете: Зеленский поставил на место россиян в ООН 26 24.09.2026, 19:40

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Президент Украины ответил российским пропагандистам.

На полях Генассамблеи ООН российские пропагандисты задали президенту Украины Владимиру Зеленскому провокационный вопрос визита в Москву. Его резкий ответ попал на видео.

Об этом сообщает Clash Report.

Российские «журналисты» на полях Генассамблеи ООН задали Зеленскому вопрос, когда тот собирается приехать в Москву.

«На ракете», - ответил президент Украины.

В Кремле уже неоднократно заявляли, что встреча президента Украины с российским диктатором возможна только в Москве - любые альтернативные площадки для переговоров там раньше отвергались.

В тот же день Зеленский заявил в ООН, что Путин хочет захватить Одессу, Харьков и Днепр и другие украинские города - по его словам именно от российского диктатора в мире распространяются война и нестабильность.

Ранее Зеленский также отмечал, что без возвращения аннексированного Крыма под контроль Украины невозможно восстановить нормальную жизнь и принципы международного права - именно из-за оккупации полуострова в 2014 году Россия начала демонстрировать неуважение к мировому порядку.

Украинские военные продолжают удерживать противника и выбивать его с украинской земли. С начала 2026 г. Силам обороны Украины удалось деоккупировать 800 кв. км территорий.

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