Украинские дроны на Донбассе уничтожили российский тягач с танком
- 24.09.2026, 6:12
Операторы БПЛА также нанесли удар по логистике противника.
Под удары операторов БПЛА попали грузовики, «КамАЗы», фуры, лесовозы, пикапы, «УАЗы» и другая автомобильная техника, которую противник использовал на своих логистических маршрутах на временно оккупированной территории Донбасса.
Среди пораженных целей также были тягач с танком, легкобронированная техника, автокран и квадроцикл.
Отдельный удар пилоты SIGNUM нанесли по мобильной огневой группе российских оккупантов. Вражескую цель атаковали непосредственно во время движения.
В завершение серии атак украинские дроноры поразили «КамАЗ», загруженный древесиной. После попадания грузовик загорелся.
Всего в подборке боевых вылетов пилотов SIGNUM зафиксировано поражение 23 целей противника.