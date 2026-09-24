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Украинские дроны на Донбассе уничтожили российский тягач с танком

  • 24.09.2026, 6:12
Украинские дроны на Донбассе уничтожили российский тягач с танком
Иллюстрационное фото

Операторы БПЛА также нанесли удар по логистике противника.

Под удары операторов БПЛА попали грузовики, «КамАЗы», фуры, лесовозы, пикапы, «УАЗы» и другая автомобильная техника, которую противник использовал на своих логистических маршрутах на временно оккупированной территории Донбасса.

Среди пораженных целей также были тягач с танком, легкобронированная техника, автокран и квадроцикл.

Отдельный удар пилоты SIGNUM нанесли по мобильной огневой группе российских оккупантов. Вражескую цель атаковали непосредственно во время движения.

В завершение серии атак украинские дроноры поразили «КамАЗ», загруженный древесиной. После попадания грузовик загорелся.

Всего в подборке боевых вылетов пилотов SIGNUM зафиксировано поражение 23 целей противника.

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