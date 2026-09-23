Зеленский о потерях РФ в этом году: 21 страна в мире имеет меньше населения 1 23.09.2026, 22:09

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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

С января по август армия России потеряла 248 тысяч военнослужащих.

С января по август 2026 года армия России потеряла на поле боя в Украине (погибшими и ранеными) 248 тыс. военнослужащих. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 23 сентября во время выступления на заседании Генассамблеи ООН, которое транслировало «Суспільне».

«21 страна в мире имеет меньше населения, чем россияне потеряли буквально за восемь месяцев. У нас есть видеоподтверждение каждой из этих потерь. И это не просто статистика. Это о людях. Это ужасно», – заявил президент Украины.

Также президент отметил, что Россия смогла захватить в этом году лишь 1 тыс. км² украинской территории, и Украина уже освободила значительную ее часть.

«У России есть тысячи квадратных километров собственной территории. А за несколько километров Путин платит жизнями своих соотечественников. В этом абсолютно нет никакого смысла», – добавил Зеленский.

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