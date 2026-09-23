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Сибига в ООН задал болезненный для Путина вопрос о горящей Москве

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  • 23.09.2026, 21:50
  • 16,160
Сибига в ООН задал болезненный для Путина вопрос о горящей Москве
АНДРЕЙ СИБИГА
ФОТО: KIRILL CHUBOTIN / / FORUM

Глава МИД Украины напомнил диктатору РФ о провале российских целей «СВО».

Глава МИД Украины Андрей Сибига во время выступления на заседании Совбеза ООН 23 сентября обратился к РФ с болезненным для Кремля вопросом от горящей Москве в результате ответных украинских атак.

Шеф украинской дипломатии напомнил, что в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года руководство страны-агрессора мечтало о захвате Киева за три дня, однако спустя четыре года войны в огне оказалась столица России.

«Вы хотели взять Киев за три дня. Как вышло, что четыре года спустя горит Москва?» – спросил украинский министр, обращаясь к государству-оккупанту и его представителям.

Глава МИД Украины добавил, что мир справедливо осуждает осаду Ленинграда нацистами во время Второй мировой войны. Сегодня же Кремль воспроизводит преступления прошлого, применяя те же методы против украинцев.

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