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Умер эпатажный телеведущий Сергей Соседов

  • 23.09.2026, 21:39
  • 8,674
Умер эпатажный телеведущий Сергей Соседов
Сергей Соседов

Россиянин был членом жюри шоу «X-Фактор Беларусь».

На 59-м году жизни умер российский телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов.

Смерть Соседова подтвердил его коллега, телеведущий Вадим Такменев. Он сообщил, что телеведущий умер в Якутии.

Причины смерти критика не раскрываются.

Ведущий не был женат и не имел детей.

Сергей Соседов получил известность в конце 1990-х — начале 2000-х годов как один из самых резких и эпатажных судей музыкального проекта «Акулы пера». С 2020 года выступал в качестве постоянного члена жюри музыкального шоу «Суперстар! Возвращение». Также вел проект «За гранью», был членом жюри шоу «X-Фактор Беларусь».

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