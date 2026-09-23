Умер эпатажный телеведущий Сергей Соседов
- 23.09.2026, 21:39
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Россиянин был членом жюри шоу «X-Фактор Беларусь».
На 59-м году жизни умер российский телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов.
Смерть Соседова подтвердил его коллега, телеведущий Вадим Такменев. Он сообщил, что телеведущий умер в Якутии.
Причины смерти критика не раскрываются.
Ведущий не был женат и не имел детей.
Сергей Соседов получил известность в конце 1990-х — начале 2000-х годов как один из самых резких и эпатажных судей музыкального проекта «Акулы пера». С 2020 года выступал в качестве постоянного члена жюри музыкального шоу «Суперстар! Возвращение». Также вел проект «За гранью», был членом жюри шоу «X-Фактор Беларусь».