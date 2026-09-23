Арина Соболенко вышла на подиум Vogue World в Милане

Арина Соболенко вышла на подиум Vogue World в Милане26
- 23.09.2026, 22:08
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Спортсменка вышла в облегающем платье Gucci.
Вторая ракетка мира Арина Соболенко приняла участие в показе Vogue World: Milan 2026. Спортсменка вышла на подиум в облегающем платье Gucci, сообщает французский Vogue.
Соболенко появилась в третьем акте шоу, посвященном итальянской моде, а в финале вместе с другими участниками вновь вышла к публике. Показ прошел в знаменитой галерее Виктора Эммануила II в Милане.
Выход спорстменки на подиум стал продолжением ее сотрудничества с Gucci. С января 2026 года теннисистка является глобальным амбассадором итальянского модного дома. В мае она также появилась на цифровой обложке Vogue в образах Gucci.