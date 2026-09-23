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Зеленский пригрозил России «генералом Морозом»

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  • 23.09.2026, 22:26
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Зеленский пригрозил России «генералом Морозом»

Он придет уже этой зимой.

Этой зимой погодный фактор может сыграть против России, если она продолжит удары по украинской энергетике и системам отопления.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского, выступая на Генассамблее ООН.

По словам Зеленского, российская сторона может рассчитывать на так называемого «генерала Мороза». Так называют сложные погодные условия, в частности, сильные морозы и холод, которые в разные периоды истории создавали дополнительные трудности для воевавших на территории России армий.

Президент отметил, что российские чиновники вряд ли могли вообразить сценарий, при котором этот фактор однажды сыграет против самой России.

«Ни один из российских чиновников не мог представить, что «генерал Мороз», веками воевавший на стороне России, однажды перейдет на сторону тех, кто от нее защищается», - заявил Зеленский.

Он пояснил, что такой сценарий может реализоваться уже в ближайшую зиму. В то же время, его условие напрямую связано с российскими ударами по украинской энергетической инфраструктуре и системе отопления.

«Мы сделаем так, чтобы это произошло уже этой зимой, если Россия продолжит атаковать нашу энергетику и отопление», – сказал президент.

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