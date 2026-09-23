«Z-ники в шоке»1
- 23.09.2026, 19:34
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В РФ неожиданно завирусился украинский хит о российских «ваньках» в черных пакетах.
Россияне уже почти месяц массово записывают TikTok-видео под хит украинской певицы Маши Кондратенко «Ванька-встанька», который она представила еще летом 2022 года. На это обратили внимание пользователи украинского сегмента соцсети Threads, передает «Гордон».
Четыре года назад певица назвала свою песню комично-сатирической.
«Она была написана мной для поднятия боевого духа наших солдат и украинцев! «Ванька-встанька» – название традиционной русской игрушки, которая в контексте песни характеризует оккупанта, наилучшая судьба для которого на украинской земле – найти черный пакет для себя, пока его не вручили ему наши казаки из ВСУ!» – сказала она тогда.
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Певица отметила, что ее песня – о «приключениях» рашистов с единственным возможным (для них несчастливым) финалом».
«Ванька-встанька, що таке? Приготуй собі пакет! Ванька-встанька, не біжи – вже немає куди йти», – звучит в припеве.
Прошло четыре года, и песня неожиданно стала хитом в стране-агрессоре РФ.
«У молодежи РФ новый замечательный тренд. Z-ники в шоке», – отметил автор публикации, который первым обратил внимание на странный тренд российских подростков.
«Ну, готовятся люди», – прокомментировала ситуацию Кондратенко.