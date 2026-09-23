Украинская авиация нанесла прицельный удар по позициям российских оккупантов 23.09.2026, 19:25

Иллюстрационное фото

Пилоты на истребителях Су-27 ударили авиабомбами GBU.

Украинская авиация нанесла прицельный удар по позициям российских оккупантов.

Пилоты Воздушных сил на истребителях Су-27 поразили авиабомбами GBU здание, в котором укрывался личный состав противника.

В результате точного попадания здание было разрушено, а находившиеся внутри оккупанты ликвидированы.

Кадрами боевого вылета и моментом поражения вражеской позиции поделился один из украинских пилотов в своём Telegram-канале «Соняшник».

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