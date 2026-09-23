Украинская авиация нанесла прицельный удар по позициям российских оккупантов
- 23.09.2026, 19:25
Пилоты на истребителях Су-27 ударили авиабомбами GBU.
Украинская авиация нанесла прицельный удар по позициям российских оккупантов.
Пилоты Воздушных сил на истребителях Су-27 поразили авиабомбами GBU здание, в котором укрывался личный состав противника.
В результате точного попадания здание было разрушено, а находившиеся внутри оккупанты ликвидированы.
Кадрами боевого вылета и моментом поражения вражеской позиции поделился один из украинских пилотов в своём Telegram-канале «Соняшник».