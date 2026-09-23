закрыть
23 сентября 2026, среда, 20:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске начнут включать отопление

2
  • 23.09.2026, 19:26
  • 1,448
В Минске начнут включать отопление
Иллюстрационное фото

С 24 сентября.

Принято решение о включении отопления у потребителей первой очереди, сообщил Мингорисполком.

С 24 сентября разрешено включать отопление в детсадах и школах, медучреждениях, спортобъектах, музеях, госархивах, библиотеках, гостиницах.

Напомним, в Беларуси отопление в жилых домах могут начать включать после трех холодных дней подряд. Для квартир ориентир — среднесуточная температура +8°С и ниже, а школы, детские сады и больницы начинают отапливать уже при +10°С.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путинский лохотрон
Путинский лохотрон
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров
Путин нарвался в Европе на «вилку»
Путин нарвался в Европе на «вилку» Владимир Пастухов
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко Максим Плешко