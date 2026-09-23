В Минске начнут включать отопление 2 23.09.2026, 19:26

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Иллюстрационное фото

С 24 сентября.

Принято решение о включении отопления у потребителей первой очереди, сообщил Мингорисполком.

С 24 сентября разрешено включать отопление в детсадах и школах, медучреждениях, спортобъектах, музеях, госархивах, библиотеках, гостиницах.

Напомним, в Беларуси отопление в жилых домах могут начать включать после трех холодных дней подряд. Для квартир ориентир — среднесуточная температура +8°С и ниже, а школы, детские сады и больницы начинают отапливать уже при +10°С.

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