«Азов» провел блестящую операцию на Донбассе 23.09.2026, 19:37

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Иллюстрационное фото

Зачищены силы россиян, которые накапливались там летом.

Украинские военные в Донецкой области зачистили силы российских захватчиков, которые накапливались там летом.

Об этом рассказали в первом корпусе Национальной гвардии «Азов».

Операцию провели отряд разведки специального назначения, силы первого и шестого батальонов 12 бригады спецназначения «Азов», отдельного отряда спецназначения «Туман» первого корпуса НГУ «Азов» и батальона «Шквал» 425 ОШП «Скала», при поддержке ОЗСП Lasar's Group.

Отмечается, что операцию украинские защитники начали еще в начале августа.

В результате была сорвана попытка противника выйти на логистические пути для оперативного окружения Дружковки и удара в направлении Доброполья.

По словам командира 12 бригады «Азов» с позывным «Хорусом», выйти на логистические пути пытались силы оккупационных 90 танковой дивизии и восьмой общевойсковой армии.

Планирование операции происходило при участии представителей всех привлеченных в нее подразделений.

«Первая задача была - изолировать огневыми средствами района накопление группировки противника для недопущения дальнейшего продвижения, формирования благоприятных условий для продвижения наших штурмовых групп. Считаю эту задачу выполненной», - рассказал «Хорус».

Командир батальона «Шквал» с позывным «Замок» отметил, что во время операции украинские военные пытались минимизировать свои потери.

«Если врага было сложно зачистить - были укрытия или могли понести потери или ранения военнослужащих, - отрабатывали средствами как нашими, так и 12 бригады, используя как FPV-средства, так и бомберы. Реагирование было быстро. Пытались быстро отработать, чтобы ребята не пострадали» рассказал «Замок».

Общие потери россиян за время операции составили 237 - безвозвратных, санитарных - 44. Кроме того, троих оккупантов взяли в плен.

Напомним, третий армейский корпус начал наступательную операцию «Вивальди» на севере Донецкой области.

В течение недели Силы оборонысовершили новые продвижения - зачистили и уволили ряд населенных пунктов. Под украинский контроль вернули уже 125 кв. км территории .

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