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Том Круз вышел на красную дорожку с членами королевской семьи

  • 23.09.2026, 12:57
  • 3,506
Том Круз вышел на красную дорожку с членами королевской семьи
Том Круз
Фото: Getty Images

Принц Уильям и Кейт Миддлтон составили компанию голливудской звезде.

В Лондоне состоялась мировая премьера фильма «Диггер» режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту с Томом Крузом в главной роли. Показ на площади Лестер-сквер получил статус королевского мероприятия. На красной дорожке появились принц Уильям и Кейт Миддлтон, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

Королевская пара первой встретилась с Крузом и Иньярриту, после чего поприветствовала остальных актеров. На премьере также появились Риз Ахмед, Джон Гудман, Сандра Хюллер, Джесси Племонс, Эмма Д’Арси, Софи Уайлд и Майкл Стулбарг. Среди гостей были Дэвид Бекхэм, Сальма Хайек и режиссер Джей Джей Абрамс.

Перед началом показа Круз поблагодарил королевскую семью за поддержку британского кино.

«Мы хотим поблагодарить их высочеств за поддержку этого мероприятия. Мы любим их и очень ценим то, что они делают для искусства в этой стране и во всем мире», — сказал актер.

Иньярриту в ответ похвалил Круза за работу на съемочной площадке.

«Он каждый день приносил с собой невероятную щедрость и позитивную энергию. Его энтузиазм заразителен — иногда даже слишком», — пошутил режиссер.

В «Диггере» Круз играет нефтяного магната Диггера Роквелла — самого могущественного человека в мире. После экологической катастрофы, которую он сам спровоцировал, герой пытается доказать человечеству, что способен его спасти.

В международный прокат «Диггер» выйдет 30 сентября.

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