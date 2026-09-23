Сотни легковушек и грузовиков ожидают въезда в Литву и Польшу 23.09.2026, 12:29

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Свежие данные.

Въезда в страны Евросоюза ожидают свыше 590 единиц транспорта. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Беларуси 23 сентября.

По данным ГПК, перед польскими пунктами пропуска фиксируется 370 грузовиков. Сотрудники погранпереходов Кукурыки (Козловичи) и Бобровники (Берестовица) за сутки оформили 50% и 17% грузового транспорта соответственно.

Контролирующие службы литовского Шальчиникая (Бенякони) приняли на свою территорию 40% фур от нормы. На этом маршруте въезда на сопредельную территорию ожидают более 40 авто.

Кроме того, около 180 легковушек находятся перед пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Кузница Белостоцкая (Брузги), Тересполь (Брест) и Бобровники (Берестовица). Их контролирующие службы приняли на свою территорию 35% авто.

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