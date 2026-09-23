закрыть
23 сентября 2026, среда, 20:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сотни легковушек и грузовиков ожидают въезда в Литву и Польшу

  • 23.09.2026, 12:29
  • 1,644
Сотни легковушек и грузовиков ожидают въезда в Литву и Польшу

Свежие данные.

Въезда в страны Евросоюза ожидают свыше 590 единиц транспорта. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Беларуси 23 сентября.

По данным ГПК, перед польскими пунктами пропуска фиксируется 370 грузовиков. Сотрудники погранпереходов Кукурыки (Козловичи) и Бобровники (Берестовица) за сутки оформили 50% и 17% грузового транспорта соответственно.

Контролирующие службы литовского Шальчиникая (Бенякони) приняли на свою территорию 40% фур от нормы. На этом маршруте въезда на сопредельную территорию ожидают более 40 авто.

Кроме того, около 180 легковушек находятся перед пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Кузница Белостоцкая (Брузги), Тересполь (Брест) и Бобровники (Берестовица). Их контролирующие службы приняли на свою территорию 35% авто.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путинский лохотрон
Путинский лохотрон
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров
Путин нарвался в Европе на «вилку»
Путин нарвался в Европе на «вилку» Владимир Пастухов
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко
Почему белорусам не стоит играть в «цифровые игры» Лукашенко Максим Плешко