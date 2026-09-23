«Вижу ребят, которые пашут в три смены за 1,5 тысячи»1
- 23.09.2026, 12:11
- 3,752
Откуда «Белстат» берет свои фантастические цифры?
Минчанин zharkovskiipavel/post/Ddmb-sHD7EV так и не смог найти «среднестатистического белоруса».
«Обожаю читать свежие отчеты «Белстата» про «среднюю начисленную зарплату по Минску» за 4000 рублей, - пишет он. - Смотрю на эту цифру и искренне хочу познакомиться с этим легендарным средним белорусом. Где он обитает?
Почему я вижу вокруг либо студентов, считающих копейки на сырок «Березка», либо айтишников с потухшими глазами, либо ребят с завода, которые за полторы тысячи пашут в три смены?»
Другие пользователи соцсети согласились с автором поста. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
- Статистика зарплат в Беларуси работает по закону голубцов: директор завода ест мясо, работяги едят капусту, а по отчетам все сыты и получают идеальный баланс.
- 4000? Фантастические цифры.
- Точно, я на швейной фабрике, в туалет - бегом, не курю, домой - поспать, поесть, еще и в субботу просят выйти,1000-1100 рублей.
- Будет такая зарплата, если не на одной работе работать. Это да. А если работать на обычное работе - 2500 максимум.