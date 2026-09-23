«Вижу ребят, которые пашут в три смены за 1,5 тысячи» 1 23.09.2026, 12:11

3,752

Откуда «Белстат» берет свои фантастические цифры?

Минчанин zharkovskiipavel/post/Ddmb-sHD7EV так и не смог найти «среднестатистического белоруса».

«Обожаю читать свежие отчеты «Белстата» про «среднюю начисленную зарплату по Минску» за 4000 рублей, - пишет он. - Смотрю на эту цифру и искренне хочу познакомиться с этим легендарным средним белорусом. Где он обитает?

Почему я вижу вокруг либо студентов, считающих копейки на сырок «Березка», либо айтишников с потухшими глазами, либо ребят с завода, которые за полторы тысячи пашут в три смены?»

Другие пользователи соцсети согласились с автором поста. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- Статистика зарплат в Беларуси работает по закону голубцов: директор завода ест мясо, работяги едят капусту, а по отчетам все сыты и получают идеальный баланс.

- 4000? Фантастические цифры.

- Точно, я на швейной фабрике, в туалет - бегом, не курю, домой - поспать, поесть, еще и в субботу просят выйти,1000-1100 рублей.

- Будет такая зарплата, если не на одной работе работать. Это да. А если работать на обычное работе - 2500 максимум.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com