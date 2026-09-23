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«У парня симптомы вируса, о котором кричит весь интернет, а справку не выдают»

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  • 23.09.2026, 16:57
  • 11,556
«У парня симптомы вируса, о котором кричит весь интернет, а справку не выдают»

Что происходит в наших поликлиниках.

Минчанка elenagechik рассказала в Threads, что в государственных поликлиниках отказываются выдавать справку при наличии симптомов вируса, о котором несколько дней назад предупредили врачи.

«У парня студента все симптомы вируса, о котором кричит весь интернет. – пишет она. - Болит горло, нос не пробиваемый, ужасные головные боли и страшная ломота тела, и общая слабость, но температуры нет и анализы крови в норме.

Врачи в поликлинике наотрез отказываются давать справку. В частных медцентрах не имеют право их выдавать. В Беларуси в частном медцентре выдадут больничный, если ты у них на годовом договоре либо по страховке

Сегодня будет прогул, так как совсем не в состоянии был выйти из дома, а завтра придется идти заражать весь институт.

Ладно, если бы это был оплачиваемый больничный. Нам нужна была просто справка».

Пользователи соцсети посоветовали в таких случаях обращаться к заведующему поликлиники. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- К другому врачу, а лучше - к заведующему поликлиникой.

- Вызываете на дом врача. Отсутствие температуры не является подтверждением того, что заболевание не наступило. Два года назад у меня была пневмония без температуры, сильный сухой кашель, тело ломило.

- Только что позвонила в «Кравиру» - сказали только по страховке выдают больничные.

- Клинический протокол диагностики и лечения в действии.

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