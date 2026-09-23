Экс-гендиректора мясокомбината осудили на семь лет колонии 6 23.09.2026, 12:48

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Его также оштрафовали на $74 тысячи.

Верховный суд огласил приговор бывшему гендиректору мясокомбината, который обвинялся в получении взяток в особо крупном размере, заметило «Зеркало».

По версии прокуратуры, обвиняемый с 1 июля 2019 года по 28 мая 2025 года получил от руководителей частных организаций взяток на общую сумму 1,8 млн рублей. Незаконные вознаграждения ему передавали деньгами и криптовалютой «за организацию закупок комплексных пищевых добавок и продолжения их использования в производственной деятельности мясокомбината».

Суд признал мужчину виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Ему назначили семь лет лишения свободы со штрафом в размере 5000 базовых величин (225 тысяч рублей). Ему также запретили на пять лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

При назначении наказания суд учел, что экс-руководитель мясокомбината добровольно выплатил полученный преступным путем доход.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Каким мясокомбинатом руководил обвиняемый, в пресс-релизе Генпрокуратуры не разглашается. Однако ранее надзорное ведомство сообщало о направлении в суд уголовного дела в отношении бывшего гендиректора ОАО «Гродненский мясокомбинат», которому вменялись взятки криптовалютой и деньгами на общую сумму 1,8 млн рублей.

Напомним, до конца октября 2025 года гендиректором ОАО «Гродненский мясокомбинат» был Олег Иванов. Он же был членом «совета республики». «Сенаторского» кресла Олег Иванов лишился в конце октября 2025 года. Его полномочия в должности члена «СР» были досрочно прекращены «в связи с письменным заявлением «депутата» «палаты представителей», члена «совета республики» о сложении полномочий по личным причинам».

При назначении наказания суд учел, что экс-руководитель мясокомбината добровольно выплатил полученный преступным путем доход.

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