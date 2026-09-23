Белорусская пианистка переехала в Польшу и за две недели набрала полный класс учеников 23.09.2026, 13:06

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Многие из них впервые садятся за фортепиано в 30 или 40 лет.

Кто-то исполняет детскую мечту, а кому-то идея попробовать приходит во взрослом возрасте. Дарья — профессиональная пианистка из Беларуси, которая теперь преподает в Польше. В этой стране ей пришлось заново искать клиентов, осваивать рекламу и устраивать концерты для своих учеников. Она рассказала изданию MOST о трусливых и смелых ценах, индивидуальном подходе и клиенте, который продержался всего два занятия.

Большинство взрослых учеников Дарьи начинают с нуля. Обычно им от 25 до 40 лет.

— У кого-то была мечта научиться играть на фортепиано. Кто-то ходил в музыкальную школу и бросил. Кого-то мама не отдала, хотя хотелось. А сейчас человек слышит фортепиано, видит его и думает: я тоже хочу.

Дарья занимается и с детьми — примерно с четырех с половиной лет. Среди ее учеников белорусы, украинцы, россияне, казахстанцы. Уроки проходят на русском.

«Этот ребенок научил меня работать с детьми»

Дарья начинала работать с детьми в Беларуси. Рассказывая о первых годах преподавания, она употребляет жесткую формулировку «искалеченные дети, которые ненавидят и меня, и музыку». Так она вспоминает учеников, с которыми привычный ей академический подход не работал.

Одна из первых учениц Дарьи быстро уставала. А молодая преподавательница учила ее так, как привыкла сама: ноты, ритм, правая рука, левая, многократные повторения. Не работало.

— Я понимала, что мое понимание урока фортепиано для этого ребенка совершенно не подходит.

Тогда Дарья добавила игры, танцы, хлопки, творческие задания и другие инструменты, стала искать новые учебники и методики.

— Именно этот ребенок научил меня работать с детьми.

Был и противоположный случай. В Беларуси у Дарьи занималась девочка четырех с половиной лет, которая спокойно выдерживала полноценный часовой урок — с нотами и достаточно сложными для ее возраста заданиями. Обычно, говорит преподавательница, таким маленьким детям хватает 30–45 минут.

После переезда Дарья продолжала следить за успехами девочки в Instagram.

«Вы меня ничему не можете научить»

А вот один взрослый ученик в Кракове выдержал всего два занятия. Сначала мужчина подробно расспрашивал Дарью о теории. На некоторые вопросы она честно отвечала, что не знает ответа. У Дарьи возникло ощущение, что он пришел скорее проверить преподавателя, чем научиться играть.

— После второго урока мужчина заявил: «Вы меня ничему не можете научить», — и ушел. Я, честно, была в шоке, — вспоминает Дарья тот случай, отмечая, что за годы преподавания такое произошло впервые.

Дважды хотела бросить музыкалку

Играть Дарья начала в семь лет. Но за восемь лет музыкальной школы дважды хотела все бросить. Мама не уговаривала:

— Она сказала: «Даша, если не хочешь учиться — бросай».

Но она решила продолжить.

— Когда мне дали такой выбор, я решила: нет, закончу до конца.

Позже Дарья победила в конкурсе и решила поступать дальше: окончила фортепианное отделение Минского государственного музыкального колледжа имени Михаила Глинки, затем — Белорусскую государственную академию музыки.

— Музыка была моей жизнью. Все друзья — музыканты. Я работала по музыке, зарабатывала, сочиняла, выступала.

За фортепиано Дарья уже около 28 лет, примерно десять из них в основном преподает. Раньше больше выступала и работала концертмейстером.

Во Вроцлаве — полный класс за две недели

В Польшу семья Дарьи переехала в 2022 году. Тогда стал вопрос: что делать с инструментом? Большое акустическое фортепиано Дарья продала. А в Польше стала пользоваться в том числе цифровым — его перевезти несложно.

Сначала семья обосновалась во Вроцлаве. Дарья арендовала кабинет и разместила объявления.

— За две недели я полностью набрала свой учебный класс — столько учеников, сколько могла обучать.

По ее подсчетам, около 95% людей после пробного занятия оставались. Такой спрос Дарья связывает в том числе с тем, что в то время в Польшу приехало много русскоязычных семей.

В Кракове никто не откликнулся

Через год семья перебралась в Краков. Но на новом месте повторить успех не получилось. Первое объявление не принесло ни одного ученика.

Тогда Дарья продолжила рассказывать о занятиях в Telegram, Facebook и Instagram. Пригодились знания маркетинга, которым она начала интересоваться еще в Минске: тогда она проходила небольшие курсы по рекламе и продвижению.

— Мало быть просто хорошим педагогом, нужно уметь себя продавать. Это бизнес, это услуга, по сути, которую нужно продавать, — объясняет она.

Свой Instagram Дарья называет визитной карточкой преподавателя. Там она показывает фрагменты уроков, выступления и успехи учеников. Она проводит их отчетные концерты. Благодаря им человек, который впервые сел за фортепиано во взрослом возрасте, может выйти на сцену и сыграть перед публикой.

Постепенно заработало сарафанное радио. Сейчас, говорит Дарья, новые ученики пишут и без рекламы.

Пока она преподает на русском, но в будущем хочет получить образование в Польше и попробовать поработать в польском коллективе.

От 50 до 200 злотых за урок. Но заболела — не заработала

По наблюдениям Дарьи, частный урок фортепиано в Польше может стоить примерно от 50 до 200 злотых. Цена зависит от города, опыта преподавателя, аренды, налогов — и от того, как сам преподаватель оценивает свой труд.

— Кто-то смелее, кто-то более трусливый по цене. Причем трусливые по цене иногда именно те люди, которые должны себя ценить.

Дарья встречала преподавателей без профильного фортепианного образования, которые брали за урок больше, чем сильные профессиональные пианисты.

Жить в Польше только на частные уроки, считает она, можно. Но сама в будущем не хотела бы зависеть только от них. Сейчас, объясняет она, доход уменьшается, если ученик отменил занятие и не заплатил либо она сама заболела или уехала в отпуск.

— Ты полностью ответственен за свой доход, за свой отпуск, за свою аренду, за количество учеников. Ты не можешь болеть: тебе никто не платит.

Поэтому Дарья думает и о других форматах заработка: выступлениях, собственных продуктах и дополнительных источниках дохода.

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