Лукашисты хотят срочно запретить импортные яблоки13
- 23.09.2026, 13:34
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Под яблоневые сады только в Брестской области отведено 1,5 тысячи гектаров земли.
В Беларуси нужно запретить импорт яблок. Об этом в эфире провластного телеканала СТВ заявил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик.
Лукашист сказал, что на Брестчине выращивается треть республиканского объема яблок. В этом году их планируют собрать здесь втрое больше — около 130 тонн.
Под яблоневые сады в Брестской области отведено 1,5 тысячи гектаров земли. К этой площади предполагается добавить еще немногим более 500 га.
Все это, по мнению Пархомчика, является аргументом в пользу того, чтобы «завоз в Беларусь импортного яблока был срочно приостановлен».