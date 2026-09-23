Япония готовится внедрить в армию человекоподобных роботов 1 23.09.2026, 13:57

Иллюстративное фото: Kosuke Toshi

Они могут быть также задействованы в «небоевых ситуациях».

В японские вооруженные силы, которые сталкиваются с трудностями в наборе новобранцев, могут начать внедрять человекоподобных роботов с интегрированным физическим искусственным интеллектом (ИИ). Такую возможность сейчас изучают власти страны, пишет Japan Today со ссылкой на источники в правительстве и правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии. Отмечается, что такие роботы могут быт задействованы в «небоевых ситуациях», включая патрулирование военных баз и материально-техническое обеспечение, что позволит сократить численность личного состава Сил самообороны страны.

По данным собеседников агентства, эту работу возглавляет Агентство по закупкам, технологиям и логистике Минобороны Японии. Ожидается проведение конкурса, в ходе которого разработанные частными компаниями и университетами гуманоидные роботы продемонстрируют свои возможности. По словам источников, в будущем такие аппараты могут быть отправлены на разведывательные и спасательные операции. Правительство планирует в конце года пересмотреть ключевые документы в сфере обороны и безопасности, чтобы сделать возможным более широкое применение ИИ как ключевого фактора укрепления обороноспособности страны.

Системы физического ИИ, которыми оснащены подобные роботы, позволяют таким системам анализировать информацию, собранную с помощью датчиков и камер, и выполнять различные типы задач. При этом к использованию ИИ в боевых действиях власти по-прежнему относятся с осторожностью, отмечает Japan Today. Это связано с риском того, что технология может перепутать своих с чужими или комбатантов, то есть участников боевых действий, с мирными жителями, и наоборот.

«Мы не ожидаем, что гуманоидные роботы, оснащенные физическим искусственным интеллектом и оружием, будут использоваться в ходе боевых действий», — заявил высокопоставленный руководитель комиссии по безопасности ЛДП. Представитель оборонного ведомства со своей стороны подчеркнул, что ИИ может стать эффективным инструментом «для замены или дополнения операций, выполняемых ограниченной численностью личного состава».

На данный момент лидерство в производстве гуманоидных роботов принадлежит Китаю. По оценке Bank of America, в 2025 году на него пришлось 95% мировых поставок таких систем. Кроме того, китайские исследователи активно развивают их для технического перевооружения своей экономики, а Народно-освободительная армия Китая (НОАК) занялась подготовкой роботов-гуманоидов для задействования в боевых условиях.

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