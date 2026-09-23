Талибы подвели Кремль в важном для РФ вопросе 2 23.09.2026, 14:38

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Москва не смогла договориться с Афганистаном о привлечении рабочих рук.

Переговоры Москвы и Кабула о привлечении в Россию трудовых мигрантов из Афганистана зашли в тупик, сообщил спецпредставитель президента РФ Замир Кабулов.

«Консультации были, но это вопрос очень сложный. Пока никаких подвижек нет и, честно говоря, я их не вижу», — сказал Кабулов «Известиям». Он добавил, что этот вопрос в большей степени относится к компетенции миграционных властей и правоохранительных органов и в меньшей — Министерства иностранных дел, которое в последнее время им занималось.

Посол Афганистана Хассан Гуль Хассан также не стал называть сроки приезда афганских работников в Россию. «Мы постараемся, чтобы эта возможность скорее появилась. Сейчас идет процесс», — сказал Хассан, не уточнив деталей. О переговорах по поводу афганских мигрантов Кабулов сообщил в марте. В мае министр торговли Афганистана Нуриддин Азизи говорил, что в таком сотрудничестве заинтересованы как Москва, так и Кабул. Тогда он уточнял, что единственным препятствием для отправки мигрантов остается языковой барьер, но совместная комиссия уже работает над его преодолением.

Возможность привлечения афганских рабочих обсуждается на фоне усиливающегося кадрового голода в России. По оценкам ВШЭ, экономике не хватает 2,6 млн работников. К 2030 году дефицит может превысить 3,1 млн, прогнозировал Минтруд. До сих пор официально не сообщалось, сколько мигрантов из Афганистана могут приехать в страну. В 2025 году в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане трудились около 100 афганцев в качестве маляров, сварщиков и электриков.

Тогда же глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин говорил о договоренности направить в Россию еще порядка 1 тыс. рабочих. Их планировали задействовать в сельском хозяйстве и восстановлении инфраструктуры в Чечне, Дагестане, Краснодарском крае, а также в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей Украины.

В прошлом году Россия исключила правящий в Афганистане «Талибан» из списка террористических организаций, а затем стала первой и единственной страной, официально признавшей исламский эмират. После этого Москва заявила о «значительных перспективах» взаимодействия «с акцентом на проекты в сфере энергетики, транспорта, сельского хозяйства и инфраструктуры».

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