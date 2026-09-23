Пассажир «Белавиа»: Сервис на уровне «ноль из десяти» 7 23.09.2026, 15:18

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Минчанина дважды обманули и отказались вернуть деньги.

Пользователь Threads deingrossertoterhund рассказал о ситуации, в которой он оказался, воспользовавшись услугами компании «Белавиа».

«Летел 15 сентября рейсом «Белавиа» Минск-Дубай, - пишет он. - Рейс задержали на шесть часов ровно.

Купил места с увеличенным пространством для ног 7J и 7K, седьмой ряд, доплатил по 60 рублей за каждое. По факту никакого дополнительного пространства нет. Бортпроводник сказала, что информация на сайте некорректна и что с этим сталкиваются многие. Написал в поддержку, ссылаясь на закон, требую вернуть средства. Отказали, ибо «вы летели на выкупленных местах».

Но самое вкусное еще ждало впереди.

Обратный рейс 23 сентября, прямо сейчас. «Белавиа» заменила самолет. Мои выкупленные места обнулились.Я снова купил места с увеличенным пространством, ряд 16 на Boeing 737-800. При регистрации сказали,что у меня будет седьмой ряд.То есть обычное место вместо оплаченного. Никто даже слушать не стал. Причины тоже никто не объяснил, никаких компенсаций естественно не ждать.

Теперь рейс снова перенесли на полтора часа. И это, чувствую, не последний перенос По итогу «Белавиа» дважды обманула без объяснений причины, сервис на уровне «ноль из десяти».

Другие пользователи соцсети рассказали, что столкнулись с похожими проблемами. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

- Летела в конце апреля в Санью. Доплатила 60 рублей за места с увеличенным пространством для ног. Но его не было! Зачем так делать?

- Мы сейчас в Китае. У меня подряд две операции на позвоночнике Советовали реабилитацию в Китае. Тоже выкупили места по 60 рублей туда-обратно. Это был пятый ряд. Ничего комфортного нет. За туалетами был 23-й ряд. Действительно, там было гораздо больше места. А мы за что заплатили - непонятно.

- Сегодня - анологично. Были куплены билеты из Дубая в Минск, отдали по 40 рублей - принципиально возле окна. По итогу дали в центре в самом конце, где туалет. Самолет заменили на «боинг», задержали на два часа, и дозаправка была в Актау)

Кто деньги будет возвращать?

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