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ВВС: «Арка Трампа» будет вооружена

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  • 23.09.2026, 15:35
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ВВС: «Арка Трампа» будет вооружена

Памятник действительно собираются превратить в военный объект.

Президент США Дональд Трамп решил превратить свою гигантскую триумфальную арку в Вашингтоне в полноценный военный комплекс. Внутри будут находиться дроны и другие вооружения, а на крыше разместят позиции для снайперов, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

«По настоятельной просьбе американских военных и в интересах национальной безопасности я согласился превратить великолепную триумфальную арку в первоклассный военный комплекс», — написал Трамп в Truth Social.

Высота сооружения составит 76 метров. Его планируют построить у Мемориального моста Арлингтона, рядом с Арлингтонским национальным кладбищем, напротив мемориала Линкольна. Изначально арка задумывалась как монумент к 250-летию США и новая достопримечательность столицы.

Теперь Трамп заявляет, что объект сможет «хранить и обеспечивать быстрое применение большого количества дронов», а также боеприпасов для снайперов.

При этом остается неясным, какие именно изменения потребуются для превращения памятника в военный объект и потребуют ли они новых согласований. Пентагон заявил, что ему нечего добавить к словам президента.

Проект уже столкнулся с судебными претензиями. Ветераны и эксперты по сохранению исторического наследия пытаются добиться его остановки, указывая на размеры сооружения и влияние на исторический облик Вашингтона.

Отдельные опасения вызывает размещение дронов рядом с аэропортом Рейгана. Конгрессмен Дон Бейер заявил, что для новой военной функции арки потребуется дополнительная проверка авиационной безопасности.

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