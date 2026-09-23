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The Guardian: Что на самом деле вошло в соглашение США по Гренландии?

  • 23.09.2026, 15:21
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The Guardian: Что на самом деле вошло в соглашение США по Гренландии?

Отдельное место в договоре занимает защита от влияния России и Китая.

США, Дания и Гренландия подписали новое соглашение об обороне острова, которое значительно расширяет возможности американских военных в Арктике. Документ подтверждает суверенитет Дании над Гренландией и право ее жителей на самоопределение, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

Вашингтон сможет расширить деятельность на авиабазе Питуффик и создать новые оборонные объекты в Нарасарсуаке и Местерсвиге. Кроме того, соглашение позволяет США открывать дополнительные военные зоны и усиливать уже существующую инфраструктуру.

Американские военные самолеты получат право пролетать и совершать посадки на всей территории Гренландии, включая ее территориальные воды. Дания и власти острова также договорились ускорить рассмотрение заявок на размещение беспилотных военных объектов за пределами основных оборонных зон.

Отдельное место в договоре занимает защита от внешнего влияния. Страны, не входящие в НАТО, не смогут размещать в Гренландии военные объекты или держать там постоянное военное присутствие без согласия сторон. Инвестиции таких государств также не должны давать им контроль, значительное влияние или доступ к закрытой информации, способной угрожать национальной безопасности.

Фактически это создает дополнительные барьеры для военного и экономического присутствия России и Китая на острове.

При этом соглашение не имеет срока действия. В случае будущей независимости Гренландии новое государство должно будет сохранить членство в НАТО и принять на себя обязательства по договору.

«Никакое государство, не входящее в НАТО, не сможет создать собственную военную инфраструктуру в Гренландии», — говорится в соглашении.

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