«Свет фонарей – роскошь»: белоруска рассказала о необычной бизнес-идее

«Свет фонарей – роскошь»: белоруска рассказала о необычной бизнес-идее4
- 23.09.2026, 15:09
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И эта идея работает.
Белоруска mertsai_by создает дизайнерские фликеры. К этой идее ее подтолкнули проблемы с освещением.
«Я живу в Беларуси, в маленькой деревеньке, где свет фонарей – роскошь, - пишет она. - Где 16 часов в зимнее время - это 16 часов ночи. Школа-сад у нас в соседней деревне, а дети туда добираются автобусом. Я годами сопровождала детей в сад и возвращалась домой на обычном самокате и в жилете, чтоб меня не снесла фура. Я отправляла детей в школу в жилетах. А потом вдруг я решила, что раз уж я долгие годы была дизайнером одежды, то я не имею права не изменить ситуацию с фликерами.
Так я начала шить фликеры. Первые пару штук я сшила практически случайно, когда неделю у меня рука не поднималась купить детям салатовый смайл. В школе требовали фликер, а жилет моя повзрослевшая дочь надевать уже отказывалась.
Я сшила первые два. Нашла ткань, сшила еще несколько, потом еще, и еще, и еще. Сейчас у меня более 60 дизайнов фликеров и они регулярно пополняются. Есть фликеры на обувь, есть броши, есть обвесы и простые подвески».
Многие пользователи откликнулись на пост и захотели приобрести необычные фликеры. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
- Отличная тема, кстати. Начинается темное время года, всем обязательно нужны фликеры, особенно детям, конечно, которых учи не учи, все равно и дорогу перебегают как хотят, и идут, не замечая вокруг ничего.
- Круто! Но нет динозавров. Можете дополнить ассортимент?
- Фликеры классные, но как водитель искренне надеюсь что вы продолжаете вечером по неосвещенным трассам двигаться в жилете и учите этому детей. Полоски на одежду работают лучше а фликер мелкий, может заворачиваться, его забывают перевесить с разных сумок.