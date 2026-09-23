Новый Mini 1998 GT оказался почти втрое мощнее оригинала 23.09.2026, 15:40

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Фото: Mini

Новинка вдохновлена легендарным Mini 1969 года.

Mini представила специальную версию Cooper C 2 Door под названием 1998 GT Edition. Новинка вдохновлена легендарным Mini 1275 GT 1969 года, но по мощности превосходит своего предшественника почти втрое, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Автомобиль получил черный кузов Midnight Black Metallic, оранжевую графику с надписью «1998 GT» и черные 17-дюймовые диски JCW Sprint Spoke. Внешность дополняет аэродинамический пакет John Cooper Works.

Фото: Mini

Фото: Mini

В салоне установлены спортивные кресла JCW, трехспицевый руль с логотипами GT и специальные накладки на пороги. Также появились фирменные коврики, брелок и отделения для хранения.

Фото: Mini

Фото: Mini

Оригинальный Mini 1275 GT оснащался 1,3-литровым мотором мощностью 60 л.с. и разгонялся максимум до 140 км/ч. У новой версии под капотом стоит турбированный 2,0-литровый двигатель мощностью 218 л.с. и крутящим моментом 249 Нм. Тяга передается на передние колеса через семиступенчатую роботизированную коробку с двойным сцеплением.

«Для тех, кто ценит эксклюзивность и историю, стоящую за оформлением, это прекрасное авто», — пишет издание.

Производство начнется в октябре, а первые автомобили поступят к дилерам в начале ноября. Количество машин Mini пока не раскрывает.

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