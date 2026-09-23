Проверка боеготовности началась в ВВС и войсках ПВО Беларуси 6 23.09.2026, 16:24

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По приказу Лукашенко.

В Беларуси продолжается проверка боеготовности Вооруженных сил, проводимая по поручению Лукашенко. На этот раз мероприятия начались в Военно-воздушных силах и войсках противовоздушной обороны, сообщает БелТА.

«Военно-воздушные силы и войска ПВО и в мирное время выполняют задачи по боевому дежурству, охране воздушных границ не только нашей страны, но и внешнего периметра «союзного государства», — заявил госсекретарь совбеза Александр Вольфович.

«Продолжается проверка Вооруженных Сил, других структур военной организации государства. Недавно мы завершили проверку Министерства внутренних дел. Буквально на прошлой неделе был внезапно проверен один из танковых батальонов механизированной бригады», — добавил он.

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