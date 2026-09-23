Тейлор Свифт теперь играет за английский ФК 1 23.09.2026, 16:35

Команда представила нового футболиста в соцсетях.

Английский футбольный клуб «Уиднес Таун» объявил о новом игроке по имени Тейлор Свифт в своем составе. Речь идет вовсе не о знаменитой певице, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

Команда представила нового футболиста в соцсетях, обыграв совпадение имен с американской звездой. «ТЕЙЛОР СВИФТ — вы все правильно прочитали, никаких опечаток», — написали в клубе.

Там же не удержались от еще одной шутки, намекнув на песни певицы: «Я уверена, что это начало прекрасной Love Story».

Футбольный Свифт уже успел дебютировать за «Уиднес Таун». В матче против «Нью-Миллс» он вышел на поле под номером 10 и забил один из голов своей команды. Встреча завершилась со счетом 2:2.

После объявления о трансфере болельщики мгновенно заполнили комментарии музыкальными отсылками. Один из них пошутил: «Он пришел с большой репутацией».

Другие предлагали обязательно выдать игроку знаменитый 13-й номер, а также номера 22 или 89 — все они связаны с творчеством певицы.

До перехода в «Уиднес Таун» футболист выступал за «Олсейджер Таун». Его аккаунт в Instagram закрыт, а число подписчиков составляет всего 147 человек.

Тем временем настоящая Тейлор Свифт 22 сентября объявила о выходе нового сингла.

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