Тейлор Свифт теперь играет за английский ФК

Тейлор Свифт теперь играет за английский ФК1
- 23.09.2026, 16:35
Команда представила нового футболиста в соцсетях.
Английский футбольный клуб «Уиднес Таун» объявил о новом игроке по имени Тейлор Свифт в своем составе. Речь идет вовсе не о знаменитой певице, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).
Команда представила нового футболиста в соцсетях, обыграв совпадение имен с американской звездой. «ТЕЙЛОР СВИФТ — вы все правильно прочитали, никаких опечаток», — написали в клубе.
Там же не удержались от еще одной шутки, намекнув на песни певицы: «Я уверена, что это начало прекрасной Love Story».
Футбольный Свифт уже успел дебютировать за «Уиднес Таун». В матче против «Нью-Миллс» он вышел на поле под номером 10 и забил один из голов своей команды. Встреча завершилась со счетом 2:2.
После объявления о трансфере болельщики мгновенно заполнили комментарии музыкальными отсылками. Один из них пошутил: «Он пришел с большой репутацией».
Другие предлагали обязательно выдать игроку знаменитый 13-й номер, а также номера 22 или 89 — все они связаны с творчеством певицы.
До перехода в «Уиднес Таун» футболист выступал за «Олсейджер Таун». Его аккаунт в Instagram закрыт, а число подписчиков составляет всего 147 человек.
Тем временем настоящая Тейлор Свифт 22 сентября объявила о выходе нового сингла.