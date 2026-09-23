NI: Секреты российского флота оказались в руках украинцев 2 23.09.2026, 16:41

6,922

Часть файлов хранилась под грифами «секретно» и «совершенно секретно».

Украинская хакерская группа заявила о получении большого массива закрытых документов о российских кораблях и подводных лодках. В рамках операции «Посейдон» были похищены научные, технические и конструкторские материалы примерно по 70 проектам российского флота, находящимся в разработке или на модернизации, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

По опубликованным данным, доступ к документам получили после взлома нескольких российских предприятий и научных центров, связанных с военно-морскими технологиями. Среди них — конструкторские бюро «Рубин» и «Малахит», а также структуры «Электроприбора» и «Океанприбора».

Там оказались сведения о подлодках проектов 636.3 «Варшавянка», 949АМ «Антей» и 955М «Борей», а также фрегатах проекта 22350. Часть файлов, по утверждению хакеров, имела грифы «секретно» и «совершенно секретно». Документы включали технические характеристики, схемы, инструкции по эксплуатации, алгоритмы работы систем, результаты испытаний и данные о надежности оборудования.

«Группа заявила, что получила технические характеристики, эксплуатационные руководства, структурные и функциональные схемы, алгоритмы и программы испытаний», — говорится в опубликованном отчете.

Самая серьезная проблема для российского флота может возникнуть в долгосрочной перспективе. Полученные схемы способны раскрыть особенности конструкции кораблей, расположение внутренних систем и технические уязвимости. Это потенциально позволит противнику точнее определять способы обнаружения и поражения российских судов и подлодок.

Кроме того, документы могут показать, насколько российская оборонная промышленность зависит от зарубежного оборудования и компонентов. Такая информация способна помочь выявлять цепочки поставок и усиливать санкционное давление.

При этом непосредственное влияние утечки на войну в Украине, вероятно, будет заметно слабее. Основная часть российского флота действует за пределами Черного моря, а Черноморский флот уже понес значительные потери.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com