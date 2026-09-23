В Москве и Санкт-Петербурге срочно латают бомбоубежища, опасаясь новых ударов
- 23.09.2026, 17:10
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Состояние многих бомбоубежищ в российских городах скверное.
В Москве и Санкт-Петербурге власти начали масштабно обновлять бомбоубежища на фоне учащающихся украинских атак по российской территории. О выделяемых на эти цели средствах стало известно из данных государственных закупок, пишет Euronews (перевод — сайт Charter97.org).
В начале сентября на ремонт девяти убежищ в трех районах юго-западной Москвы направили 39 млн рублей. Там обновят входы, двери и перегородки, а также системы водоснабжения, электричества, канализации, вентиляции и связи. Завершить работы планируют до 30 ноября.
Еще около 200 млн рублей предусмотрено на ремонт укрытий в 17 районах столицы. В Новой Москве планируется капитально обновить убежище 1971 года постройки, оснащенное собственной дизельной электростанцией.
В Петербурге метро готовят к использованию в качестве убежищ гражданской обороны. Речь идет о девяти станциях, четырех отсеках и примерно 35 км путей. Проект предусматривает установку и модернизацию систем вентиляции и фильтрации воздуха.
Решения принимаются на фоне ударов украинских беспилотников по российской инфраструктуре. 20 сентября дроновая атака привела к остановке переработки на Московском НПЗ после пожара на установках первичной переработки.
«Москва не должна строить многослойные кольца ПВО за счет других регионов, а должна закончить жестокую войну и выбрать мир», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.
При этом сами убежища в российских городах часто находятся в непригодном состоянии. В Петербурге после проверки более 2600 объектов власти признали, что большинству защитных сооружений нужен ремонт.