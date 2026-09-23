Белорус позвал соцсети бесплатно выкопать картошку: ее разобрали за сутки 5 23.09.2026, 17:27

5,908

Пост белоруса собрал более 180 тысяч просмотров.

Пока одни жалуются на неурожай, у других даров огорода слишком много. Белорус Михаил собрал столько картофеля, что излишки решил раздать через Threads.

«Беларусь! Кому картошку надо? Приезжайте – забирайте, сколько хотите: у нас закончилось место для хранения. Агрогородок Домоткановичи [в Клецком районе], 1 час 40 минут от Минска», – написал мужчина.

В ответ на вопросы комментаторов он объяснил, что уже собрал картофеля «на две зимы» – и место для хранения у него закончилось, а времени вырыть яму и сделать бурт нет. На фото видно: хозяин уже распахал участок – картошку остается только собрать руками.

В комментариях многие белорусы удивились доброте Михаила и сетовали, что не могут приехать.

«Продвигаю. Шикарная картоха: крупная. Жаль, что я очень далеко, а то бы приехала. Спасибо за ваш труд и заботу. Такую красивую картошку вырастили!!!»

«Какой добрый человек и посадил, и распахали: неужели не найдутся люди, которые бесплатно для себя соберут? Отблагодарить надо человека».

«Благодарю за благородный пост. Молодцы, что умеете делиться!»

«Жалко, живу очень далеко. Спасибо за ваш труд!»

Но многие комментаторы не восхищались, а недоумевали, почему мужчина не может сложить картофель в бурт. А одна женщина и вовсе попросила доставить урожай ей в Минск.

«Да мой дед бы задушил меня, если бы я на поле Бульбу покинул… Делают бурты – ямы, обложенные пленкой и соломой. Сверху солома – и все это накрывают землей!»

«Человек вам картошку предлагает, а вы ему – советы, как хранить. Зачем ему бурт в поле? Для воров и животных?»

«А привезите на метро «Автозаводская», а то у меня трое детей – не могу сама забрать».

В итоге уже на следующий день картофель у Михаила забрали. Его ветка в Threads собрала более 180 тысяч просмотров.

Всем бы его проблемы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com