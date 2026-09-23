Украина и США готовятся подписать историческое соглашение 1 23.09.2026, 17:55

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Иллюстрационное фото

Украина обладает оборонными технологиями, которые необходимы Пентагону.

Американский телеканал CBS со ссылкой на источники сообщает, что Украина готова подписать с США крупное соглашение о защите от беспилотников. Владимир Зеленский готов сделать это на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, но источники допускают, что финальное оформление сделки может состояться позже, когда к подписанию будет готова американская сторона.

Речь идет не о разовом контракте для нескольких украинских компаний, а о более широкой рамке сотрудничества. По данным CBS, военные ведомства США и Украины в течение последнего года разрабатывали программу, которая позволит расширить испытания и производство украинских оборонных технологий на территории США.

Главная идея соглашения — соединить украинский боевой опыт и американские производственные возможности.

Украина за годы войны создала одну из самых быстро адаптирующихся дроновых экосистем в мире: новые модели, софт, операторы и команды постоянно меняют решения под реальные условия фронта. Именно это является главным преимуществом Киева: не только сами дроны, а вся система их применения.

В США интерес к украинскому опыту усилился после войны с Ираном и атак беспилотников на американские объекты на Ближнем Востоке. Для Вашингтона стало очевидно, что классическая дорогая ПВО не всегда эффективно отвечает на массовую и дешевую дроновую угрозу, поэтому украинские решения теперь рассматриваются как практический опыт войны, который может быть полезен и для американской армии.

CBS пишет, что соглашение должно создать основу для прямого сотрудничества ведущих украинских оборонных компаний с американскими партнерами и вооруженными силами США, то есть украинские разработки могут тестироваться, производиться и масштабироваться уже в американской оборонной системе.

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