Apple разработала новую операционную систему 1 23.09.2026, 18:16

Иллюстрационное фото

Она предназначена для устройств умного дома.

Корпорация Apple разработала новую операционную систему (ОС) для домашних гаджетов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным авторитетного инсайдера Марка Гурмана, новая ОС, представляет из себя, по сути, микс из tvOS, watchOS и iOS — ОС для умных часов, телеприставок и смартфонов. Новая программная платформа предназначается для давно обсуждаемого центра управления умным домом, который должна представить компания.

По словам Гурмана, такой центр управления будет иметь систему распознавания лиц и понимать, кто из пользователей смотрит на экран, а также показывать персонализированные данные. Устройство, скорее всего, получит дисплей размером 6 или 7 дюймов. Кроме того, инсайдер рассказал, что домашний аппарат сможет работать с Siri на основе ИИ, поддерживать через FaceTime видеозвонки и управлять аксессуарами умного дома HomeKit.

В материале указывается, что новая система присоединится к iOS, macOS, iPadOS, tvOS , watchOS и visionOS. Она может получить название homeOS — именно это наименование запатентовала обнаруженная изданием компания, вероятно, связанная с Apple. Гурман указал, что Apple представит новую операционную систему уже в октябре.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com