В России Юрия Дудя внесли в перечень террористов 2 23.09.2026, 18:26

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Юрий Дудь

В прошлом году известного блогера приговорила к одному году и десяти месяцам лишения свободы.

Росфинмониторинг включил известного блогера Юрия Дудя в список лиц, признанных причастными к террористической и экстремистской деятельности, говорится на сайте ведомства.

Согласно данным реестра, в перечень внесен «Дудь Юрий Александрович, 11 октября 1986 года рождения, город Потсдам, ГДР».

Включение в реестр ведет к блокировке банковских счетов, с которых лицу разрешается снимать и тратить лишь ограниченные суммы для «обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода».

Ранее Лефортовский районный суд города Москвы оштрафовал Юрия Дудя на 40 тыс. росс. руб. за нарушение правил деятельности иностранного агента. Причиной стало непредставление сведений в уполномоченный орган, а также немаркировка публикаций в социальных сетях.

Юрий Дудь был признан иностранным агентом Минюстом России в апреле 2022 года. Дудь пытался оспорить это решение и требовал «признать незаконным бездействие Минюста, выраженное в ненаправлении ему уведомления о включении в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента». Верховный суд ему отказал.

В ноябре 2025 года суд заочно приговорил его к одному году и десяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Позднее блогер был заочно арестован.

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