Путин в 13-й раз заявил, что «все цели СВО будут достигнуты»5
- 23.09.2026, 18:21
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Диктатор РФ повторяет «мантру» с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Все задачи «специальной военной операции» будут выполнены. Об этом в 13-й раз заявил диктатор РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, пишет РИА Новости.
«Не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой поставили в рамках специальной военной операции, будут достигнуты», — сказал он.
Путин добавил, что граждане России «верят в бойцов «СВО» и победу России».
Отметим, Путин заявляет о «достижении целей «СВО» с февраля 2022 года.