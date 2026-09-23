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Путин в 13-й раз заявил, что «все цели СВО будут достигнуты»

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  • 23.09.2026, 18:21
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Путин в 13-й раз заявил, что «все цели СВО будут достигнуты»
Фото: Getty Images

Диктатор РФ повторяет «мантру» с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Все задачи «специальной военной операции» будут выполнены. Об этом в 13-й раз заявил диктатор РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, пишет РИА Новости.

«Не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой поставили в рамках специальной военной операции, будут достигнуты», — сказал он.

Путин добавил, что граждане России «верят в бойцов «СВО» и победу России».

Отметим, Путин заявляет о «достижении целей «СВО» с февраля 2022 года.

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