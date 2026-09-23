Жители Боровлян массово ищут деревянные фигурки в лесу 2 23.09.2026, 18:51

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Их создает таинственный мастер.

Месяц назад в Прилепском заказнике под Минском начали появляться разнообразные деревянные игрушки и инсталляции. Сказочные мини-дверцы, установленные под старым пнём, стали первым арт-объектом, который изменил привычный маршрут прогулок местных жителей. Изданию pristalica.by удалось пообщаться с создателем арт-объектов и узнать, что стоит за его инициативой.

Лесной массив, граничащий с Боровлянами и агрогородком Лесным, давно является любимым маршрутом местных жителей. Здесь среди живописных пейзажей ежедневно можно увидеть велосипедистов, держащих путь от микрорайона Зелёный Бор на Узборье, людей, гуляющих с детьми, животными, любителей скандинавской ходьбы.

В августе на тропинке появился миниатюрный арт-объект: сказочная красная дверца ручной работы с окошком, к которой ведет деревянная тропинка. Рядом — фонарик с шишкой вместо лампочки. Автор разместил ее в углублении под пнем, около корневой системы, а щели закрыл мхом. Выглядит как жилище лесного эльфа! Именно эта композиция появилась первой и заставила прохожих задуматься: кто же является автором сказочной декорации?

Рядом с инсталляциями и игрушками есть небольшие таблички с ником автора в соцсетях. В своем Instagram и TikTok он публикует короткие видеоролики, показывает, где находятся его резные фигурки, и коммуницирует со зрителями.

Таинственный создатель подтвердил, что живет в Боровлянах. Интерес к проекту его позабавил, но раскрыть себя он отказался, объяснив, что появление лица изменит суть его инициативы.

«Я не художник. Обычный человек, муж и отец. Всегда любил заниматься творчеством. Вокруг много вещей, которые можно сделать лучше, и я просто делаю то, что могу. Раньше мы с детьми собирали мусор вдоль дорог в Боровлянах, просто потому что жить в чистоте приятнее», — рассказал мужчина.

Мастер подчеркивает: интрига не является его целью. Анонимность — часть замысла.

«Добро, сделанное без имени, принадлежит всем. Если вы нашли фигурку в лесу, она такая же ваша, как и моя. Если придумали историю, она будет настоящей», — рассуждает мастер.

Мужчине приятно наблюдать, как люди реагируют на работы, фотографируют их. Именно ради этих эмоций он и устроил этот проект.

За один месяц в лесу появилось немало работ. Жители нашли деревянных человечков, висящих на ветке дерева. Эти игрушки особенно повеселили прохожих: жители писали в комментариях под его видеороликами, что специально искали их. Ещё мастер вырезал рыбок, закрепил на металлической основе и воткнул в землю. Позже рыбки исчезли — скорее всего, их забрали, но мужчина не расстроился из-за их исчезновения.

Во время прогулки можно найти вырезанных оленят и сову с элементами обжига, паутину из веревки с деревянным пауком. Самая свежая игрушка — деревянная пчелка. В соцсетях автор предложил зрителям поискать ее и даже разрешил забрать найденную фигурку или перенести в другое место.

Местные жители заразились «игрой»: ищут новые игрушки, фотографируют их и благодарят инициатора. А он, в свою очередь, уже пообещал соседям вырезать новых жителей леса.

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