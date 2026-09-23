Во Франции литературного гения обвинили в использовании ИИ 23.09.2026, 19:05

Телисон Орельен

Фото: LA PRESSE CANADIENNE/ Francois Couture

Писатель ответил критикам.

Во Франции писателя Телисона Орельеня обвинили в использовании искусственного интеллекта при создании романа «Это или смерть». Об этом пишет L'actualite .

Недавно анонимный пользователь под ником «Balance ton Claude» опубликовал в социальной X сообщение, в котором утверждалось, что, согласно американской программе обнаружения ИИ «Pangram», произведение почти полностью было написано искусственным интеллектом.

Издательство Les Éditions du Boréal в ответ встало на защиту репутации писателя, которого в стране называют литературным гением.

«Телисон Орельен, хотя и стал известен широкой публике совсем недавно, начал писать 20 лет назад, задолго до появления генеративного искусственного интеллекта. Первый черновик своего романа он закончил несколько лет назад, а после текст созревал благодаря многочисленным обсуждениям с редактором, о чем свидетельствуют последовательные версии рукописи вплоть до ее окончательной формы», — заявили издательство.

Сам автор ссылается на то, что принадлежит к гаитянской и карибской литературной традиции, где важны «поэзия, образность, повторение и ритм».

«Именно благодаря этому наследию сформировался мой голос. Мой стиль можно обсуждать, но ссылка на эти приемы в качестве доказательства использования искусственного интеллекта не имеет ничего общего с литературной критикой», — сказал он.

Кроме того, Орельен обвинил своих критиков в расизме.

Главный герой спорного романа — профессор истории, бежавший от насилия в Гаити и переехавший в Канаду. Книга, недавно получившая французскую премию Fnac, входит в список романов, которые могут претендовать на Гонкуровскую премию и Премию Медичи.

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