Легенда сборной Англии рассказал, как отказался встречаться с Путиным 1 23.09.2026, 19:12

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Гари Линекер

Фото: PA MEDIA

Гари Линекер объяснил, почему решил «держаться подальше» от диктатора РФ.

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер рассказал в подкасте The Rest is Football, как во время жеребьевки чемпионата мира 2018 года отказался встретиться с диктатором России Владимиром Путиным.

Линекер, один из лучших бомбардиров в истории сборной Англии, в декабре 2017 года был одним из ведущих жеребьевки финальной части ЧМ-2018, которая прошла в Кремле. В церемонии принимали участие легендарные футболисты Пеле, Диего Марадона, Роналдо и Роналдиньо, которые встретились с Путиным.

«Я принял решение не иметь никаких дел с ФИФА довольно давно — и сделал это намеренно, учитывая мою работу в СМИ. Думаю, лучше, если на тебя никто не влияет. Я сознательно держусь в стороне; пожалуй, это началось еще в начале нынешнего десятилетия. Это был обдуманный шаг», — цитирует Линекера The Telegraph.

По словам Линекера, ему хотели организовать встречу с Путиным. «Я подумал: «Не хочу этого делать». И просто сказал им: «Извините, у меня куча дел со сценарием, я пытаюсь все подготовить». В той ситуации я чувствовал себя не слишком комфортно. И решил, что в дальнейшем, пожалуй, лучше держаться от них подальше», — добавил он.

C 1999 по 2025 год Линекер вел на Би-би-си программу Match of the Day и был самым высокооплачиваемым ведущим телеканала.

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