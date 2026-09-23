В Мурманске мужчина устроил переполох, выкрикивая в окно лозунг «Слава Украине!» 1 23.09.2026, 19:50

Соседи написали донос.

В Мурманске 55-летний мужчина оказался за решеткой по делу об «экстремистском лозунге» из-за неудачной шутки. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел, когда мужчина в состоянии алкогольного опьянения слушал песни на украинском языке и при этом разговаривал сам с собой. В какой-то момент он подошел к окну, открыл его и крикнул «слава Украине!». Это услышали двое его соседей, которые позже рассказали об этом во время разбирательства.

При этом, по словам самого мужчины, он кричал другое. Он уверял, что это была неудачная шутка.

«Славик с Украины! Саша с Мурманска!» — крикнул он в окно по собственным заверениям.

Мужчина пояснил, что имел в виду своего отца Ярослава, который живет на Украине. Во второй части высказывания он, предположительно, имел ввиду себя. При этом соседи рассказали, что он постоянно кричит одни и те же лозунги. Суд привлек его к административной ответственности по ч.1 ст.20.3 КоАП и отправил под арест на 12 суток.

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