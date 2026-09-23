Российские госкомпании запаниковали 8 23.09.2026, 20:28

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Иллюстративное фото: Данные ИИ

Офисы госкомпаний РФ перенесут в регионы после угрозы Украины начать удары баллистикой по Москве.

Минэкономразвития определило восемь крупных госхолдингов, часть подразделений которых может быть перенесена из Москвы в регионы. Об этом министр экономического развития России Максим Решетников заявил на совещании Владимира Путина с членами правительства. Ранее главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман заявлял, что уже осенью Украина может начать наносить по Москве удары баллистическими ракетами, передает The Moscow Times.

В список Минэкономразвития вошли РЖД, «Аэрофлот», «Почта России», «Транснефть», «Россети», «Роснефть», «Интер РАО» и «Зарубежнефть». По словам Решетникова, министерство изучило около 500 компаний с государственным участием и отобрало восемь холдингов, в структурах которых насчитывается около 250 компаний в Москве и 270 тыс. рабочих мест.

«Надо сказать, что, конечно, не все эти рабочие места связаны с управлением… Понятно, что у них есть и управленческие здесь структуры, а также есть структуры, которые непосредственно оказывают услуги, в первую очередь, „Аэрофлот“, „РЖД“, „Россети“ и так далее», — сказал Решетников.

Целью переезда он назвал «повышение эффективности за счет снижения издержек», поскольку, по его словам, расходы на оплату труда, аренду и содержание офисов в регионах ниже, чем в столице. «А для регионов — это новые точки роста, рабочие места, дополнительные налоги», — подчеркнул министр, указав, что многие компании уже переводят в регионы бухгалтерию, IT-центры, юристов и другие подразделения.

В частности, по словам Решетникова, «Интер РАО» разместило кадровые службы и кол-центры в Ивановской, Саратовской и Орловской областях, а «Зарубежнефть» открыла центр обслуживания холдинга в Самарской области. «Почта России» перевела более тысячи сотрудников своей IT-компании в Татарстан и планирует перераспределить туда еще около 2 тыс. человек. РЖД намерена разместить до 2 тыс. сотрудников в инновационном кластере во Владимирской области, а «Транснефть» — перевезти в регионы около тысячи сотрудников.

В конце августа Штилерман заявил, что Fire Point завершала испытания новой дальнобойной ракеты, и предупредил, что этой осенью ВСУ начнут бить баллистикой по российской территории, включая Москву.

Гендиректор Fire Point Ирина Терех в сентябре уточнила, что одна из разработок компании — дальнобойная ракета FP-9 с радиусом действия до 850 км — проходит летные испытания. По ее словам, из-за такой дальности проверить ее полностью на территории Украины невозможно, поэтому следующий этап испытаний может фактически стать боевым применением по целям в России.

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