Премьер Норвегии подарил мэру Нью-Йорка футболку с автографом звезды «Арсенала» 23.09.2026, 20:45

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Фото: meninblazers

Фотофакт.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре подарил мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани футболку с автографом звезды лондонского «Арсенала» и капитана сборной Норвегии Мартина Эдегора.

«Я в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН. Провел много хороших встреч — здесь я Мамдани. Привез с собой частичку Норвегии», — написал Стёре в Instagram, выложив фото, где Мамдани позирует с футболкой с автографом Эдегора и сам он с футболкой клуба MLS «Нью-Йорк Сити».

Мамдани является ярым футбольным болельщиком. Он признавался, что болеет за лондонский «Арсенал» с начала 2000-х годов.

«Именно мой дядя познакомил меня с командой [«Арсеналом»]. Я родился в Кампале, Уганда, в Восточной Африке, и семья моего отца из Восточной Африки. «Арсенал» был одной из первых команд, у которых было несколько африканских игроков: Лорен, Коло Туре, Нванкво Кану, Эммануэль Эбу, Алекс Сонг. С годами [тогдашний тренер] Арсен Венгер действительно изменил то, как выглядит английский футбол. Как угандийский ребенок, смотрящий на эту команду, я так гордился», — рассказывал Мамдани.

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