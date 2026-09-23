Премьер Норвегии подарил мэру Нью-Йорка футболку с автографом звезды «Арсенала»
- 23.09.2026, 20:45
- 1,026
Фотофакт.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре подарил мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани футболку с автографом звезды лондонского «Арсенала» и капитана сборной Норвегии Мартина Эдегора.
«Я в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН. Провел много хороших встреч — здесь я Мамдани. Привез с собой частичку Норвегии», — написал Стёре в Instagram, выложив фото, где Мамдани позирует с футболкой с автографом Эдегора и сам он с футболкой клуба MLS «Нью-Йорк Сити».
Мамдани является ярым футбольным болельщиком. Он признавался, что болеет за лондонский «Арсенал» с начала 2000-х годов.
«Именно мой дядя познакомил меня с командой [«Арсеналом»]. Я родился в Кампале, Уганда, в Восточной Африке, и семья моего отца из Восточной Африки. «Арсенал» был одной из первых команд, у которых было несколько африканских игроков: Лорен, Коло Туре, Нванкво Кану, Эммануэль Эбу, Алекс Сонг. С годами [тогдашний тренер] Арсен Венгер действительно изменил то, как выглядит английский футбол. Как угандийский ребенок, смотрящий на эту команду, я так гордился», — рассказывал Мамдани.