Зеленский: Без возвращения Крыма не будет нормальной жизни украинцев

Зеленский: Без возвращения Крыма не будет нормальной жизни украинцев4
- 23.09.2026, 20:51
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Украина намерена деоккупировать полуостров.
Страна-агрессор начала показывать неуважение к миру в 2014 году, когда аннексировала Крым. Только возвращение полуострова Украине станет залогом безопасности и принципов международного права.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского к участникам шестого саммита международной Крымской платформы в Telegram.
Президент заявил, что Украина готова внести свой вклад в обеспечение спокойного и безопасного судоходства и продовольственной безопасности в Черном море. Однако Россия также должна сделать реальные шаги по деэскалации.
По словам президента, Россия должна с чего-то начать, а именно - с уважения к другим.
«Элементарное уважение к миру начинается с простых вещей: продовольственной безопасности, энергетической безопасности и права людей жить без страха. Россия должна пройти через эти изменения», - уверен Зеленский.
Он отметил, что неуважение РФ к миру началось в 2014 году, когда страна-агрессор вторглась в украинский Крым.
«Поэтому полный возврат к нормальной жизни не может быть без Крыма - без восстановления безопасности, защиты людей и их жизней, освобождения заключенных, удерживаемых Россией, и возвращения к основным принципам международного права», - говорит президент Украины.
По его мнению, Россия должна усвоить, что территориальная целостность, суверенитет государств и человеческие жизни важны.