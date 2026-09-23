Азербайджан открывает польскому бизнесу новый путь в Азию 2 23.09.2026, 21:25

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Иллюстрационное фото

В обход российских маршрутов.

Азербайджан укрепляет роль важного транспортного и цифрового моста между Европой и Азией. Развиваемый маршрут через Центральную Азию, Каспийское море и Южный Кавказ должен стать альтернативой транспортным путям, проходящим через Россию, передает «Польское радио».

Расширение коридора создает новые возможности для польских компаний, прежде всего в сферах торговли, логистики, транспорта и цифровых технологий.

Параллельно развивается цифровая инфраструктура. В августе завершилась прокладка по дну Каспийского моря оптоволоконного кабеля, соединившего Казахстан и Азербайджан.

Ожидается, что проект увеличит пропускную способность передачи данных между Азией и Европой и укрепит позиции Азербайджана как регионального цифрового центра.

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