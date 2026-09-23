Послы ЕС одобрили предоставление Украине транша по программе Ukraine Facility 1 23.09.2026, 22:02

ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО

Киев получит €2,8 млрд.

Послы Европейского союза одобрили заявку Украины на получение восьмого транша по программе Ukraine Facility в размере €2,8 млрд. Об этом сообщило «Суспільне» со ссылкой на источники.

Официально выделение очередного транша помощи должно быть утверждено 24 сентября на заседании Совета ЕС по вопросам конкурентоспособности.

Пресс-секретарь Европейской комиссии Гийом Мерсье на брифинге заявил, что Украина должна обеспечить продвижение реформ, которые она обязалась внедрить в рамках договоренностей с ЕС о финансовой поддержке, в частности реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.

«Наш главный посыл заключается в том, что план реформ в рамках Ukraine Facility и Ukraine Support Loan был согласован с украинскими властями и ратифицирован Верховной Радой. Поэтому сейчас крайне важно обеспечить продвижение процесса их внедрения. Реформы, связанные с верховенством права и борьбой с коррупцией, являются ключевыми», – сказал он.

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