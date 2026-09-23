Стала известна причина смерти Сергея Соседова 1 23.09.2026, 22:13

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Сергей Соседов

Эпатажный телеведущий скончался на 59-м году жизни.

Причиной смерти российского музыкального критика Сергея Соседова стала травма головы, полученная при случайном падении с лестницы на гастролях в Якутии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Соседов скончался сегодня в Якутии во время гастрольного тура — журналист оступился на лестнице, упал и ударился головой», — говорится в посте.

Музыкальный критик и телеведущий Соседов умер на 59-м году жизни. Источник в его окружении уточнил, что он находился на гастролях в якутском Нерюнгри. Телеведущий Вадим Такменев подтвердил эту информацию.

У Соседова не было ни жены, ни детей. Он получил известность в конце 1990-х — начале 2000-х годов как один из самых резких и эпатажных судей музыкального проекта «Акулы пера». С 2020 года выступал в качестве постоянного члена жюри музыкального шоу «Суперстар! Возвращение». Также вел проект «За гранью», был членом жюри шоу «X-Фактор Беларусь».

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