Newsweek: ЦРУ рекомендовало Польше приготовиться к провокациям РФ против банковской системы 1 23.09.2026, 22:37

Угроза может касаться подводной телекоммуникационной инфраструктуры.

ЦРУ предупредило Польшу о возможных гибридных угрозах со стороны России, а также вероятности провокации, связанной с банковской системой, пишет польский еженедельник Newsweek.

По информации издания, угроза может касаться подводной телекоммуникационной инфраструктуры, от которой зависит функционирование международных финансовых систем.

«Россияне очень хорошо нанесли на карту все кабели, которые используются также международной банковской системой и проходят между Европой и Америкой», – говорится в материале.

Под угрозой также могут быть кабели, которые проходят по дну Балтийского моря между Скандинавией и Польшей, а также между Великобританией и Европой.

США рекомендовали Польше подготовить банковскую систему к такого рода угрозам – по этим кабелям «ежедневно проходят межбанковские транзакции на сумму $10 трлн».

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